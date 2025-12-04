Genova, maestro di scuola primaria sospeso per baci e carezze alle bambine

Genova – Sospeso per un anno dall’insegnamento e divieto di avvicinamento a minori per il maestro di 40 anni coinvolto in una indagine per comportamento “inappropriato” nei confronti di alcune bambine che frequentavano le classi dove insegnava.

L’inchiesta era scattata dalla segnalazione di alcuni genitori di una scuola primaria dove l’uomo era stato supplente e che avevano saputo dalle figlie di strani comportamenti, con baci e carezze, che avevano infastidito le piccole.

Una seconda segnalazione quest’anno ha fatto scattare una perquisizione nell’abitazione dell’uomo dove sarebbe stato trovato materiale pedo-pornografico custodito in un computer.

Il giudice per le indagini preliminari ha disposto la sospensione dell’uomo dal lavoro e iscritto il nominativo nell’elenco degli indagati con l’ipotesi di accusa di violenza sessuale su minori che, in Italia, è esteso anche laddove non si compiano veri e propri abusi.

I genitori delle bambine chiedono che venga fatta chiarezza sugli episodi ma anche sul fatto che, a quanto risulterebbe, l’uomo era già stato segnalato per episodi simili nei passati anni scolastici senza che fossero presi provvedimenti.

Nei prossimi giorni verranno ascoltati come testimoni e persone informate dei fatti anche gli insegnanti, colleghi dell’uomo, che avevano rilevato comportamenti sospetti e li avevano segnalati ai superiori gerarchici.

L’uomo, per il quale erano stati chiesti gli arresti domiciliari, resta al momento libero ma con il divieto di avvicinamento a minori in attesa che le indagini accertino i fatti.