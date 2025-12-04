giovedì 4 Dicembre 2025
Genova, manifestanti bloccano piazza Verdi: traffico in tilt nella zona

Coda via Canevari
foto d’archivio

Genova – Traffico in tilt nella zona di Brignole, con ripercussioni nel centro città, alla Foce e in bassa val Bisagno dopo l’occupazione di piazza Verdi da parte dei manifestanti dell’ex Ilva che dopo le tensioni sotto la Prefettura si sono recati alla stazione bloccando il transito dei treni.
Sul posto gli agenti della polizia locale che stanno cercando di gestire la viabilità che sta avendo pesanti ripercussioni in tutta a zona.
Al momento non è chiaro quando i manifestanti lasceranno la zona. Dopo quello avuto con la sindaca Salis sotto la Prefettura, in questi minuti sarà il governatore Bucci a raggiungere i lavoratori per un incontro.
