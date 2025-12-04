Genova, sciopero metalmeccanici: corteo prosegue in direzione centro

Genova – Dopo aver percorso la prima parte tra Cornigliano e Sampierdarena e aver proseguito lungo via Cantore, il corteo dei metalmeccanici prosegue in direzione del centro città e sta imboccando in questi minuti via Gramsci.

I lavoratori proseguiranno poi per piazza della Nunziata, Portello e piazza Corvetto, fino a raggiungere la Prefettura. Il loro obiettivo è quello di avere un incontro con il Prefetto, mentre la stessa zona della Prefettura al momento risulta completamente blindata: via Roma e largo Lanfranco sono state chiuse da questa mattina e sorvegliate da numerose camionette della Polizia.

Alla partenza del corteo era presente anche la Sindaca Silvia Salis, che ha manifestato il proprio sostegno ai lavoratori ribadendo il proprio ‘no’ alle proteste violente.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it

Seguici sulla pagina Facebook

Iscriviti al canale whatsapp

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads

Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]