venerdì 5 Dicembre 2025
Genova, grave incidente ad Albaro, motociclista in codice rosso

albaro incidente via De Gaspari 5 dicembre 2025Genova – Grave incidente in via De Gaspari ad Albaro. L’allarme è scattato intorno alle 12 con le chiamate al 118 per chiedere l’intervento dei soccorsi per un motociclista molto grave.
Sul posto è corsa l’ambulanz della Croce Bianca Genovese che è intervenuta all’incrocio con via Giordano Bruno.
Per cause ancora da chiarire, un’auto e uno scooter si sono scontrati mentre attraversavano l’incrocio e, ad avere la peggio è stato lo scooterista.
L’uomo in sella allo scooter, 69 anni, ha riportato varie ferite lacero-contuse a naso, arti e ad entrambe le mani di cui una particolarmente profonda. L’uomo aveva riportato anche traumi cervicali e alla schiena e all’arrivo dell’ambulanza risultava anche confuso e scarsamente vigile e le sue condizioni sono peggiorate rapidamente.
Il personale lo ha sistemato nella speciale barella “spinale” realizzata per evitare traumi alla colonna vertebrale e lo ha trasferito in codice rosso, il più grave, al Pronto soccorso del Policlinico San Martino.
Pesanti le ripercussioni sul traffico della zona e la polizia stradale è intervenuta anche con la sezione infortunistica che ha raccolto gli elementi utili a ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e le responsabilità.

