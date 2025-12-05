Genova, grave incidente ad Albaro, motociclista in codice rosso

Genova – Grave incidente in via De Gaspari ad Albaro. L’allarme è scattato intorno alle 12 con le chiamate al 118 per chiedere l’intervento dei soccorsi per un motociclista molto grave.

Sul posto è corsa l’ambulanz della Croce Bianca Genovese che è intervenuta all’incrocio con via Giordano Bruno.

Per cause ancora da chiarire, un’auto e uno scooter si sono scontrati mentre attraversavano l’incrocio e, ad avere la peggio è stato lo scooterista.

L’uomo in sella allo scooter, 69 anni, ha riportato varie ferite lacero-contuse a naso, arti e ad entrambe le mani di cui una particolarmente profonda. L’uomo aveva riportato anche traumi cervicali e alla schiena e all’arrivo dell’ambulanza risultava anche confuso e scarsamente vigile e le sue condizioni sono peggiorate rapidamente.

Il personale lo ha sistemato nella speciale barella “spinale” realizzata per evitare traumi alla colonna vertebrale e lo ha trasferito in codice rosso, il più grave, al Pronto soccorso del Policlinico San Martino.

Pesanti le ripercussioni sul traffico della zona e la polizia stradale è intervenuta anche con la sezione infortunistica che ha raccolto gli elementi utili a ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e le responsabilità.