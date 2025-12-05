Sciopero Generale, a Genova si ferma anche Amt: orari e modalità

Genova – Quello del 12 dicembre sarà un venerdì complicato in Liguria e a livello nazionale dopo lo sciopero generale indetto dalla Cgil. A fermarsi saranno diversi settori e a Genova lo farà anche Amt. Ecco, di seguito, le modalità:

“Si informa che la Segreteria Regionale FILT CGIL ha comunicato la propria adesione allo sciopero generale proclamato dalla rispettiva Segreteria Nazionale per il giorno 12 dicembre 2025 della durata di 24 ore.

Per chi aderirà allo sciopero, le modalità di astensione dal lavoro del personale di AMT sono le seguenti:

Servizio di trasporto urbano Genova

Il personale viaggiante si asterrà dal lavoro per l’intera giornata, il servizio sarà garantito nelle due fasce: dalle ore 06.00 alle ore 9.00 e dalle ore 17.30 alle ore 20.30.

Il restante personale si asterrà dal lavoro per l’intero turno (compreso il personale di biglietterie e servizio clienti)

Servizio di trasporto provinciale

Il personale viaggiante si asterrà dal lavoro per l’intera giornata, il servizio sarà garantito nelle due fasce: dalle ore 6.00 alle ore 9.00 e dalle ore 17.00 alle ore 20.00.

Il personale delle biglietterie si asterrà dal lavoro dalle ore 9.00 alle ore 16.30.

Il restante personale si asterrà dal lavoro per l’intero turno

Ferrovia Genova Casella (bus sostitutivo)

Il personale viaggiante e graduato si asterrà dal lavoro per l’intera giornata, il servizio sarà garantito nelle due fasce: dalle ore 6.30 alle ore 9.30 e dalle ore 17.30 alle ore 20.30.

Il restante personale si asterrà dal lavoro per l’intero turno”.

——————————————————————————————————

