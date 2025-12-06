Sandro Giacobbe, da lunedì camera ardente a Chiavari

Chiavari – Cordoglio per la morte del cantautore Sandro Giacobbe, 75 anni, indimenticabile autore di brani come Signora mia.

La famiglia ha fatto sapere che i funerali si terranno martedì 9 dicembre, alle 15, nella cattedrale di nostra signora dell’Orto ma già lunedì aprirà la camera ardente presso la Cappella Maggiore del Seminario di Chiavari, dove amici, familiari e tanti fan si ritroveranno per un ultimo saluto all’artista.

Camera ardente che restera aperta lunedì 8 dicembre dalle 10 alle 17 e martedì 9, dalle 9 alle 12.

La famiglia ha espressamente richiesto di non far arrivare fiori ma di devolvere le somme all’Hospice di Chiavari e al reparto di Oncologia dell’ospedale San Martino.

Martedì 9 dicembre, per la cerimonia funebre, prevista la presenza di moltissime persone.