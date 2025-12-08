lunedì 8 Dicembre 2025
Genova, tra le vie della città corteo dei Babbi Natale in moto

Babbi Natale moto GenovaGenova – Si è svolto tra la tarda mattinata e il primo pomeriggio di oggi il corteo dei Babbi Natale tra le vie di Genova, un appuntamento atteso e accolto da decine di persone lungo le strade del centro che avvicina ulteriormente il capoluogo alle festività natalizie.
Sono centinaia i Babbi Natale che hanno attraversato in moto le strade della città partendo da Villa Bombrini, arrivando fino in piazza De Ferrari ed effettuando il percorso inverso al ritorno.
Nel pomeriggio, invece, sarà piazza De Ferrari ad essere illuminata in vista del Natale: alle ore 18, infatti, è in programma l’accensione dell’albero e di tutte le luminarie che coloreranno il centro città.
