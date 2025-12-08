Genova, oggi l’accensione dell’albero di Natale e delle luci in piazza De Ferrari

Genova – Il capoluogo è ormai pronto ad entrare nel vivo del periodo natalizio. Oggi, lunedì 8 dicembre, giorno dell’Immacolata Concezione, è in programma l’accensione dell’albero di Natale e delle luminarie in piazza De Ferrari.

Si tratta di uno degli eventi principali e più attesi del programma delle festività natalizie presentato dal Comune di Genova la scorsa settimana.

“Lunedì 8 dicembre, con le luci firmate da IREN, Genova accenderà ufficialmente il cuore delle festività. Dalle 16.30, musica, cori, dolci e il tè del Natale animeranno piazza De Ferrari, grazie alla collaborazione con la Camera di Commercio.

Alle 18, accensione dell’albero di Natale e delle cascate di luce sui palazzi storici.

Programma: h 16.45 – coro del Liceo Pertini; h 17.15 – Perfect Life Choir; h 17.45 – saluti istituzionali; h 18 – People Around Choir”, scrive il Comune.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it

Seguici sulla pagina Facebook

Iscriviti al canale whatsapp

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads

Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]