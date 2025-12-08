lunedì 8 Dicembre 2025
Genova, oggi l’accensione dell’albero di Natale e delle luci in piazza De Ferrari

Albero Natale GenovaGenova – Il capoluogo è ormai pronto ad entrare nel vivo del periodo natalizio. Oggi, lunedì 8 dicembre, giorno dell’Immacolata Concezione, è in programma l’accensione dell’albero di Natale e delle luminarie in piazza De Ferrari.
Si tratta di uno degli eventi principali e più attesi del programma delle festività natalizie presentato dal Comune di Genova la scorsa settimana.
“Lunedì 8 dicembre, con le luci firmate da IREN, Genova accenderà ufficialmente il cuore delle festività. Dalle 16.30, musica, cori, dolci e il tè del Natale animeranno piazza De Ferrari, grazie alla collaborazione con la Camera di Commercio.
Alle 18, accensione dell’albero di Natale e delle cascate di luce sui palazzi storici.
Programma: h 16.45 – coro del Liceo Pertini; h 17.15 – Perfect Life Choir; h 17.45 – saluti istituzionali; h 18 – People Around Choir”, scrive il Comune.
