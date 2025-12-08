Recco, venerdì pomeriggio torna il Christmas Show

Recco (Genova) – Venerdì pomeriggio a Recco torna il ‘Christmas Show’, l’appuntamento in piazza Nicoloso dove Babbo Natale aspetterà grandi e piccini. Ecco i dettagli:

“Le iniziative natalizie dedicate ai più piccoli aggiungono un tocco di magia e regalano sorrisi e momenti di gioia alle famiglie. Con il Christmas Show, l’appuntamento organizzato dal Civ Recco Online, con il patrocinio del Comune, l’allegria e il divertimento sono assicurati. Venerdì 12 dicembre, dalle ore 16 alle 18, in piazza Nicoloso, Babbo Natale aspetta grandi e piccini per il Photo Booth. Sarà possibile scattare e stampare una foto ricordo con il protagonista delle feste.

I bambini inoltre potranno ottenere il secondo timbrino della speciale cartolina, continuando il percorso natalizio pensato per loro.

“Il Christmas Show, quest’anno al secondo appuntamento, non è soltanto un incontro con Babbo Natale, ma un’occasione per vivere insieme la magia delle festività. Il Civ Recco Online ha ideato un appuntamento pensato soprattutto per i bambini e le famiglie, con attività semplici ma capaci di trasmettere gioia e calore. Vi aspettiamo numerosi in piazza Nicoloso” commenta il sindaco Carlo Gandolfo.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it

Seguici sulla pagina Facebook

Iscriviti al canale whatsapp

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads

Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]