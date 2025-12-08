lunedì 8 Dicembre 2025
Recco, venerdì pomeriggio torna il Christmas Show

Recco luminarie Natale 2025Recco (Genova) – Venerdì pomeriggio a Recco torna il ‘Christmas Show’, l’appuntamento in piazza Nicoloso dove Babbo Natale aspetterà grandi e piccini. Ecco i dettagli:
“Le iniziative natalizie dedicate ai più piccoli aggiungono un tocco di magia e regalano sorrisi e momenti di gioia alle famiglie. Con il Christmas Show, l’appuntamento organizzato dal Civ Recco Online, con il patrocinio del Comune, l’allegria e il divertimento sono assicurati. Venerdì 12 dicembre, dalle ore 16 alle 18, in piazza Nicoloso, Babbo Natale aspetta grandi e piccini per il Photo Booth. Sarà possibile scattare e stampare una foto ricordo con il protagonista delle feste.
I bambini inoltre potranno ottenere il secondo timbrino della speciale cartolina, continuando il percorso natalizio pensato per loro.
“Il Christmas Show, quest’anno al secondo appuntamento, non è soltanto un incontro con Babbo Natale, ma un’occasione per vivere insieme la magia delle festività. Il Civ Recco Online ha ideato un appuntamento pensato soprattutto per i bambini e le famiglie, con attività semplici ma capaci di trasmettere gioia e calore. Vi aspettiamo numerosi in piazza Nicoloso” commenta il sindaco Carlo Gandolfo.
——————————————————————————————————
