Genova, domani nuovo corteo antifascista: orari e modalità

Genova – Domani a Genova è in programma un nuovo corteo e presidio organizzato da Genova Antifascista. La zona coinvolta sarà nuovamente quella di piazza Alimonda, dove i manifestanti si sono dati appuntamento a partire dalle 17:30 e da dove si muoveranno in un corteo che attraverserà le vie della zona. Le strade nella zona verranno chiuse dalla polizia locale, con le inevitabili conseguenze sulla viabilità cittadina soprattutto tra il centro della città e la Foce.

“Come avevamo preannunciato, sabato saremo di nuovo in piazza Alimonda per ribadire ancora più chiaramente che ogni sede di partitucolo o finta associazione vanno chiuse!

Non ci interessano le camionette che verranno schierate, gli alari posizionati a chiusura di tutte le strade, gli schieramenti di robocop dotati di ogni possibile elemento di protezione, ma non si sa come mai finiscono sempre al pronto soccorso a farsi dare qualche giorno di prognosi. I covi fascisti vanno chiusi e li chiuderemo!”, hanno scritto gli organizzatori.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it

Seguici sulla pagina Facebook

Iscriviti al canale whatsapp

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads

Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]