Voltri, caccia al furbetto del frigo abbandonato, Frulio: lo denuncio

Voltri frigo abbandonato rifiuti ingombrantiGenova – Nel quartiere di Voltri è caccia al “furbetto” del frigo abbandonato a seguito del ritrovameto, quasi certamente uno scherzo di pessimo gusto, di un frigorifero usato in piazza Gaggero, proprio accanto all’albero dei bambini e all’istallazione natalizia voluta dal Municipio VII Ponente.
Un abbandono che, secondo il presidente del Municipio, Matteo Frulio, non sarebbe “casuale”.
“Questo buontempone (perchè questo è uno scherzo mirato) – spiega Frulio sui social – ha deciso di scaricare un frigo in piazza Gaggero, accanto all’albero dei bambini e all’installazione natalizia del Municipio VII Genova Ponente. Peccato, mio caro, che hai deciso di farlo proprio sotto una telecamera. E, a sto giro, ti denuncio io”.
Le riprese video delle telecamere della zona verranno esaminate dalle forze dell’ordine che potranno identificare la persona se questa, nel frattempo, non si presenterà spontaneamente per assumersi le sue responsabilità.

