Genova, donna investita a San Fruttuoso: sul posto i soccorsi

Genova – Ancora un pedone investito sulle strade genovesi. Dopo quanto accaduto questa mattina in via Fillak e dopo i diversi incidenti di questo tipo che si sono verificati negli scorsi giorni, nella tarda mattinata odierna una donna è stata travolta mentre attraversava la strada in via Donghi, nel quartiere genovese di San Fruttuoso.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno riscontrato alcuni traumi e l’hanno trasportata in codice giallo, di media gravità, all’ospedale San Martino.

Gli agenti della polizia locale hanno effettuato gli accertamenti necessari a chiarire la dinamica di quanto successo e hanno gestito il traffico che si è creato nella zona.

Rimane da chiarire se la donna stesse attraversando o meno in prossimità delle strisce pedonali.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it

Seguici sulla pagina Facebook

Iscriviti al canale whatsapp

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads

Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]