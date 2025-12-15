Scontri prima di Genoa-Inter, la solidarietà del sindacato agli agenti coinvolti

Genova – Il Sindacato Autonomo di Polizia ha espresso la propria solidarietà nei confronti degli agenti rimasti feriti a seguito degli scontri avvenuti ieri fuori dal Ferraris tra le tifoserie di Genoa ed Inter, a circa un’ora dal fischio d’inizio.

Gli agenti sono rimasti contusi cercando di dividere le due opposte fazioni che stavano cercando di venire a contatto nei pressi del settore ospiti.

“Come Segreteria Provinciale del Sindacato Autonomo di Polizia esprimiamo ancora una volta solidarietà nei confronti dei 13 colleghi Reparto Mobile di Genova feriti durante l’incontro di calcio Genoa-Inter di ieri 14 dicembre; non sono ancora noti i numeri dei feriti del reparto Mobile di Torino, anch’essi impegnati per l’evento sportivo.

Un altro attacco ai Poliziotti che, stando alle dinamiche, sembrerebbe organizzato e non riconducibile ad episodi estemporanei; un altro agguato ai colleghi sempre impegnati nei servizi a garanzia dell’Ordine e della Sicurezza Pubblica.

Ancora una volta, nel giro di pochi giorni, siamo costretti a contare i feriti tra le Forze dell’Ordine.

Riteniamo inaccettabile il protrarsi di questi continui attacchi che, come dimostrato dagli eventi, esulano da qualsivoglia manifestazione politica, sociale o sportiva.

Come Sindacato chiediamo al Governo segnali chiari che si tramutino immediatamente nell’inasprimento delle pene nei confronti di chi, impunemente, continua ad attaccare le FF.OO.

Chiediamo altresì a TUTTI gli schieramenti politici, ancora una volta, una ferma, chiara ed inequivocabile presa di posizione nei confronti dei violenti”, si legge nel comunicato.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it

Seguici sulla pagina Facebook

Iscriviti al canale whatsapp

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads

Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]