Scontri prima di Genoa-Inter, sono 15 i poliziotti feriti: proseguono le indagini

Genova – Sono una quindicina gli agenti di polizia rimasti lievemente feriti durante i minuti di tensione che si sono vissuti ieri all’esterno dello stadio Luigi Ferraris a circa un’ora dall’inizio della sfida tra Genoa ed Inter.

I poliziotti sarebbero rimasti contusi dopo aver cercato di separare le due opposte fazioni di malviventi nelle vesti di tifosi, che stavano cercando di venire a contatto nei pressi del settore ospiti.

La zona si è trasformata fin da subito in un campo di battaglia. Cassonetti rovesciati, lancio di pietre e bottiglie di vetro e alcuni cassonetti, un furgoncino, una macchina e una moto che hanno preso fuoco. I poliziotti si sono visti costretti a lanciare i lacrimogeni, che hanno disperso i malviventi ma al tempo stesso hanno creato non pochi problemi anche a tutti i tifosi che nulla avevano a che fare con le violenze ma che stavano passando da via Canevari e da via Monnet per entrare allo stadio.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno spento i mezzi incendiati, e i sanitari del 118. La strada è stata a lungo chiusa, con inevitabili ripercussioni sulla circolazione.

Proseguono le indagini da parte della Digos per ricostruire quanto successo e per risalire alle persone coinvolte negli scontri. Dalle prime informazioni, sembrerebbe che gli scontri siano iniziati quando due mezzi Amt con a bordo i tifosi ospiti sono arrivati nel parcheggio del settore. Ad attenderli, a poche decine di metri di distanza, c’erano gli ultras di casa. Da lì sono iniziati il lancio di bombe carta e fumogeni e i vari tentativi di venire a contatto, respinti dalle forze dell’ordine.

Intanto, non mancano le proteste degli abitanti del quartiere, che ancora una volta si trovano ostaggio di episodi violenti che nulla hanno a che fare con il calcio.

