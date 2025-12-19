venerdì 19 Dicembre 2025
Genova, incidente sul lavoro sull’autostrada A10, operaio ferito

Redazione Liguria
Aggiornamento – Meno gravi del previsto le condizioni dell’operaio
Genova – Ancora un incidente nei cantieri delle autostrade liguri ed ancora un operaio che rischia la vita durante lavori notturni. Sono gravi le condizioni dell’uomo che sarebbe precipitato da un viadotto, sull’autostrada A10 Genova – Ventimiglia, nel tratto tra Arenzano e Genova Pra’ in direzione Genova.
Secondo le prime ricostruzioni l’operaio sarebbe caduto – per cause ancora da accertare – da una altezza di diversi metri restando ferito in modo molto grave.
L’uomo, un 51enne secondo le prime indiscrezioni, era al lavoro sul tratto autostradale quando, intorno alle 4, qualcosa è andato storto e l’uomo è precipitato dal viadotto.
Soccorso dai vigili del fuoco e affidato alle cure del personale medico e sanitario del 118, l’operaio è stato trasferito in codice rosso, il più grave, all’ospedale San Martino.
In corso le indagini per ricostruire quanto avvenuto e se siano state rispettate le norme di sicurezza.

notizia in aggiornamento
