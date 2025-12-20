Salute, studi medici e ambulatori aperti a Genova nel week end del 20-21 dicembre

Genova – Alcuni Studi medici e ambulatori restano aperti anche nel week end sabato 20 e domenica 21 dicembre per supportare eventuali piccole emergenze di salute.

Disponibili anche il servizio di urgenza odontoiatrica presso il Palazzo della Salute di Fiumara e l’Ambulatorio di prima accoglienza (codici a bassa complessità) a Pontedecimo.

Prosegue anche per questo fine settimana l’iniziativa Asl3 di aperture straordinarie di studi medici nel fine settimana. L’iniziativa, che ha preso il via durante il ponte dell’Immacolata, si pone come obiettivo di rendere disponibile un supporto straordinario nel periodo delle festività. L’offerta è aperta a tutti i cittadini dell’area metropolitana, che possono rivolgersi ai Medici che compaiono nel link di seguito riportato, anche se diversi dal proprio Medico di Medicina Generale.

L’accesso è diretto, senza necessità di prenotazione, negli orari indicati. Il calendario copre tutti i Distretti sociosanitari di Asl3 da ponente a levante.

Questi i Medici di Medicina Generale, al lavoro nei giorni sabato 20 e domenica 21 dicembre, con orari di ricevimento e indirizzi:

Sabato 20 dicembre 2025

distretto 8

8.00 – 12.00 dott.ssa Elena Mora, Via Sauli Pallavicino 13/2 Arenzano

14.00 – 17.00 dott.ssa Elena Gaggero, Casa di Comunità Voltri piazza Odicini 4 Genova Voltri

Distretto 9

8.00 – 12.00 dott. Giorgio Sangalli, Via Bologna 38A/4 S. Teodoro

14.00 – 17.00 dott. Ubaldo Roccatagliata, Via Ciro Menotti 19/1 Genova Sestri Ponente

Distretto 10

8.00 – 12.00 dott. Salvatore Luzio, Via Pasquale Pastorino 10/5 Bolzaneto

14.00 – 17.00 dott.ssa Irene Bruzzone, Via Dellepiane 27 Ronco Scrivia

Distretto 11

8.00 – 12.00 dott. Luca Rossi, Via Giovanni Amendola 8-12R Genova

14.00 – 17.00 dott.ssa Silvia Lagasco, C.so Magenta 35/2 Scala D Genova Castelletto

Distretto 12

8.00 – 12.00 dott.ssa Cristina Balagi, Via Caderiva 29 Genova

14.00 – 17.00 dott. Domenico Iannopollo, Piazzale Parenzo 3/2 Genova

Distretto 13

8.00 – 12.00 dott. Francesco Olivari, Via Aurelia 209 Camogli

14.00 – 17.00 dott. Pier Francesco Barettoni, Via Marco Sala 2/1, Genova

Domenica 21 dicembre 2025

DSS 8

8.00 – 12.00 dott.ssa Silvia Ferrero, Casa della Comunità di Voltri Piazza Odicini 4 Genova Voltri

14.00 – 17.00 dott. Domenico Mongelli, Via Sauli Pallavicino 13/2 Arenzano

DSS 9

8.00 – 12.00 dott. Gianluca Russo, Via Caveri 1/3 Genova Sampierdarena

14.00 – 17.00 dott. Ubaldo Roccatagliata, Via Ciro Menotti 19/1 Genova Sestri Ponente

DSS 10

8.00 – 12.00 dott. Armando Garresio, Via Rivarolo 117 R Genova Rivarolo

14.00 – 17.00 dott.ssa Rossana Olsen, Via Dellepiane 27 Ronco Scrivia

DSS 11

8.00 – 12.00 dott.ssa Anna Castiglione, Via Luigi Lanfranconi 25R/B Genova

14.00 – 17.00 dott.ssa Agnese Braggio, Via Corsica 5/1 Genova

DSS 12

8.00 – 12.00 dott.ssa Beatrice Siciliano, Via Fereggiano 47/1 Genova

14.00 – 17.00 dott.ssa Laura Turco, Via Fereggiano 23/5 Genova

DSS 13

8.00 – 12.00 dott.ssa Matilde Torlellio, Corso Europa 1130 Cancello Genova

14.00 – 17.00 dott. Pier Francesco Barettoni, Via Marco Sala 2/1, Genova

Ambulatorio di prima accoglienza (codici a bassa complessità) presso l’Ospedale Gallino

L’ambulatorio è attivo tutti i giorni dalle 8 alle 20 in accesso diretto. Indirizzo: via O. Gallino 5 Genova Pontedecimo.

Servizio di urgenza odontoiatrica alla Fiumara

Attivo anche il Servizio di Urgenza Odontoiatrica (S.U.O.) in accesso diretto e senza impegnativa presso il Palazzo della Salute di Fiumara. L’ambulatorio è aperto il SABATO, la DOMENICA e nei GIORNI FESTIVI dalle ore 8 alle ore 12.30 (ultimo accesso ore 12.00). Indirizzo: via Operai 80 Genova Sampierdarena.