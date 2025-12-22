lunedì 22 Dicembre 2025
Genova, incidente in corso Sardegna: un ferito all’ospedale

Redazione Liguria
ambulanza croce verde sestri ponente genovaGenova – Un altro incidente si è verificato questa mattina tra le strade genovesi, dopo quello avvenuto in corso Aurelio Saffi che ha causato il ferimento di due persone che sono state trasportate in ospedale.
É avvenuto sempre nel corso della mattinata in corso Sardegna. L’incidente ha coinvolto una macchina e uno scooter e ad avere la peggio, come spesso accade in queste situazioni, è stata la persona a bordo del mezzo a due ruote, che è stata sbalzata sull’asfalto e ha riportato diverse ferite.
Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno soccorso lo scooterista e l’hanno trasportato in codice rosso all’ospedale San Martino. Sul luogo dell’accaduto sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale che hanno gestito il traffico che si è creato nella zona.
