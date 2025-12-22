Genova – Un altro incidente si è verificato questa mattina tra le strade genovesi, dopo quello avvenuto in corso Aurelio Saffi che ha causato il ferimento di due persone che sono state trasportate in ospedale.
É avvenuto sempre nel corso della mattinata in corso Sardegna. L’incidente ha coinvolto una macchina e uno scooter e ad avere la peggio, come spesso accade in queste situazioni, è stata la persona a bordo del mezzo a due ruote, che è stata sbalzata sull’asfalto e ha riportato diverse ferite.
Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno soccorso lo scooterista e l’hanno trasportato in codice rosso all’ospedale San Martino. Sul luogo dell’accaduto sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale che hanno gestito il traffico che si è creato nella zona.
——————————————————————————————————
Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!
Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it
Seguici sulla pagina Facebook
Iscriviti al canale whatsapp
Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads
Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]
Genova, incidente in corso Sardegna: un ferito all’ospedale
Genova – Un altro incidente si è verificato questa mattina tra le strade genovesi, dopo quello avvenuto in corso Aurelio Saffi che ha causato il ferimento di due persone che sono state trasportate in ospedale.