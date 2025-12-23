Genova, ancora un Suv ribaltato ad Albaro

Genova – Ancora un potente Suv che si ribalta in mezzo alla strada ed ancora in via Gobetti nel quartiere di Albaro. Nuovo incidente apparentemente inspiegabile, oggi pomeriggio, all’altezza della caserma dei carabinieri di San Giuliano. Un grosso e pesane suv che percorreva via Gobetti lato monte ha perso il controllo finendo ribaltato e con le ruote verso il cielo.

Fortunatamente nel volo il mezzo non ha travolto nessuno ma è stato necessario l’intrvento dei vigili del fuoco per riportare l’auto sulle ruote e sgomberare la strada.

Secondo le prime ricostruzioni ci sarebbe stato un tamponamento ma la dinamica dell’incidente è ancora al vaglio della polizia locale intervenuta.

Circolazione nel caos sia verso Levante che in direzione centro e social ancora surriscaldati di commenti con persone che si domandano come sia possibile ribaltare mezzi pesanti ed enormi.

Solo pochi giorni fa, poco lontano, un altro suv si era ribaltato all’altezza di vi Zara.

(foto di Archivio)