Genova, auto si ribalta in via Gobetti: soccorsi sul posto

Genova – Un incidente si è verificato nella tarda mattinata di oggi in via Gobetti, nel quartiere genovese di Albaro.

Come era avvenuto alcune settimane fa, anche in questa occasione un’auto che stava percorrendo la strada si è ribaltata. É accaduto lungo la carreggiata che viaggia in direzione monte.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale, i vigili del fuoco e i sanitari del 118. Non si sono registrate persone rimaste ferite in maniera grave, anche perché al momento dello schianto non stava transitando alcun pedone e nemmeno altre auto, oltre alle due coinvolte.

Rimane da chiarire la dinamica dell’incidente e per questo motivo gli agenti intervenuti hanno avviato gli accertamenti necessari. Pesanti anche le ripercussioni sul traffico, che è stato deviato sull’unica corsia rimasta e procede a senso unico alternato.

