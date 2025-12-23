Genova, maxi sequestro di false borse di lusso nel porto di Pra’

Genova – Un carico di oltre 20mila borse di lusso con i marchi contraffatti ma quasi “perfette” scoperto e sequestrato dalla guardia di finanza e dall’agenzia delle dogane nel porto di Prà.

Nei container borse con i marchi più prestigiosi del lusso e prodotte co una precisione talmente elevata da mettere in difficoltà gli stessi esperti delle case produttrici.

L’Operazione denominata “ERMES”, avviata nel secondo trimestre dell’anno, si è conclusa a ridosso delle festività natalizie consentendo di rimuovere dal mercato merce contraffatta per un valore di circa 33.513.000 € tutelando, così, i consumatori ed evitando spiacevoli sorprese ad incauti acquirenti ed ignari, destinatari di doni natalizi.

L’attività investigativa è frutto del delicato e “chirurgico” lavoro delle unità operative specializzate, che

monitorano il traffico delle merci contenute nei milioni di “containers” che ogni anno attraversano lo scalo

portuale del capoluogo ligure.

Attraverso l’analisi incrociata di documenti di importazione e specifiche banche dati in uso all’Agenzia ed al

Corpo, è stato possibile infatti individuare innumerevoli “carichi” di merce sospetta. I “containers” poi sono stati

sottoposti ad attente visite doganali che hanno confermato la presenza di migliaia di borse che sono risultate

essere fedeli riproduzioni di modelli registrati da noti marchi di moda nazionale e internazionale.

Successivamente la contraffazione è stata convalidata dalle perizie ufficiali delle aziende di lusso interessate.

L’operazione “ERMES” ha consentito di segnalare alla locale Autorità Giudiziaria, per il reato di importazione

di prodotti contraffatti, sei cinesi rappresentanti legali delle società importatrici, per i quali tuttavia vige la

presunzione di innocenza e la cui responsabilità penale sarà accertata solo in caso di giudizio definitivo di

condanna.

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e le Fiamme Gialle continuano ad operare in prima linea nella lotta

all’ingresso di prodotti con segni mendaci e/o contraffatti attraverso le frontiere nazionali e comunitarie,

nell’ottica di preservare e assicurare un mercato onesto, di garantire i diritti dei consumatori e le opportunità di

lavoro di chi rispetta le regole, nonché di tutelare il prestigio delle aziende nazionali e internazionali.

