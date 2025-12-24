Genova, Casa di Babbo Natale a Tursi, oltre 12mila visitatori

Genova – Resterà aperta sino alle 18 di oggi, mercoledì 24 dicembre, a Palazzo Tursi, la Casa di Babbo Natale con laboratori, musica, attività e foto al protagonista che questa notte consegnerà i regali ai bambini di tutto il mondo.

Intanto si spensono, sotto i colpi dei “numeri”, le polemiche sul Natale del Comune che fa sapere che sono state oltre 12.500 persone, bambine e bambini accompagnati da mamme, papà, nonne e nonni, quelle che hanno visitato la Casa di Babbo Natale, per la prima volta allestista nell’atrio cinquecentesco di Palazzo Tursi, sede dell’amministrazione comunale e uno dei principali Palazzi dei Rolli-Patrimonio Unesco.

In un’ora, questa mattina, in circa 500 hanno visitato la Casa.

«Per il nostro primo Natale a Palazzo Tursi abbiamo voluto creare uno spazio aperto, accogliente e gratuito, dove la magia del Natale potesse essere davvero per tutti e tutte – dichiara la sindaca Silvia Salis – vedere bambini e bambine attraversare l’atrio con lo stupore negli occhi, tra i laboratori, il grande albero al centro, la musica natalizia e l’immancabile saluto a Babbo Natale, ci conferma che è stata la scelta giusta. È stato un bellissimo momento di condivisione, in uno spazio pubblico che deve essere percepito sempre più come la casa di tutti e tutte, anche grazie a iniziative come questa. E siamo già al lavoro per il prossimo anno, per rendere la Casa di Babbo Natale a Palazzo Tursi ancora più accogliente e attrattiva».

«I numeri registrati, ma soprattutto l’apprezzamento riscontrato da tutti i visitatori, piccoli e grandi, dimostrano che abbiamo centrato l’obiettivo di realizzare un evento inclusivo, capace di creare l’atmosfera del Natale e dare anche un intrattenimento di qualità a bambini e famiglie in una cornice straordinaria per storia e bellezza – spiega l’assessora alle Tradizioni e Turismo Tiziana Beghin – ringrazio tutti gli uffici comunali coinvolti nell’organizzazione di questo evento decisamente di grande successo e i volontari dell’associazione Carabinieri in pensione, che hanno garantito la massima sicurezza degli afflussi, specie nello scorso fine settimana: eventi come questo dimostrano come il mix di un’offerta di qualità rivolta a tutte le età possa anche diventare una leva efficace per nuovi flussi di visitatori alla prima scoperta, per i più piccoli, e riscoperta del nostro patrimonio artistico».

Il grande albero di Natale decorato nella parte centrale dell’atrio, le installazioni luminose e musicali, i laboratori creativi sulla decorazione dei biscotti e realizzazione di addobbi hanno accolto i più piccoli, immergendo tutti i visitatori, di ogni età, in un’atmosfera natalizia unica, tra divertimento e cultura.

Centinaia le letterine consegnate nella cassetta della Posta, centinaia anche i biscotti e le sfere di addobbo decorate nei lavoratori allestiti nel porticato, insieme agli animatori-elfi. Il più fotografato è stato senza dubbio Babbo Natale che ha regalato a tutti i suoi ospiti, piccoli e grandi, sorrisi e auguri.