Genova, paura nel carcere di Marassi: detenuto aggredisce e sequestra un agente

Genova – Attimi di paura si sono vissuti negli scorsi giorni all’interno del carcere genovese di Marassi, dove è andata in scena una nuova aggressione ai danni di un agente di polizia penitenziaria.

É accaduto al primo piano dell’istituto, dove un detenuto ha aggredito un agente e l’ha sequestrato in una stanza riservata ai poliziotti, impedendogli di uscire.

Sul posto sono intervenuti alcuni colleghi dell’uomo, i quali sono riusciti a fare irruzione nello stanzino rompendo un vetro con un estintore. L’intervento ha consentito di trarre in salvo l’agente aggredito e di fermare il malvivente.

Il bilancio è di tre poliziotti rimasti feriti, tutti presi in cura dai sanitari del 118. Il detenuto, invece, è stato messo in isolamento. Rimane da chiarire quale sia la causa della violente aggressione.

——————————————————————————————————

