mercoledì 24 Dicembre 2025
Facebook Instagram RSS Telegram Twitter WhatsApp Youtube
HomeGenovaCronacaGenova, paura nel carcere di Marassi: detenuto aggredisce e sequestra un agente
Notizie LiguriaGenovaCronaca

Genova, paura nel carcere di Marassi: detenuto aggredisce e sequestra un agente

Redazione Liguria
0

Carcere Marassi GenovaGenova – Attimi di paura si sono vissuti negli scorsi giorni all’interno del carcere genovese di Marassi, dove è andata in scena una nuova aggressione ai danni di un agente di polizia penitenziaria.
É accaduto al primo piano dell’istituto, dove un detenuto ha aggredito un agente e l’ha sequestrato in una stanza riservata ai poliziotti, impedendogli di uscire.
Sul posto sono intervenuti alcuni colleghi dell’uomo, i quali sono riusciti a fare irruzione nello stanzino rompendo un vetro con un estintore. L’intervento ha consentito di trarre in salvo l’agente aggredito e di fermare il malvivente.
Il bilancio è di tre poliziotti rimasti feriti, tutti presi in cura dai sanitari del 118. Il detenuto, invece, è stato messo in isolamento. Rimane da chiarire quale sia la causa della violente aggressione.
——————————————————————————————————
Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!
Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it
Seguici sulla pagina Facebook
Iscriviti al canale whatsapp
Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads
Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

SCELTO DALLA REDAZIONE

ARTICOLI POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

© Liguria Oggi 2025
ALTRE STORIE
Carabinieri

Genova, prende a pugni e testate i carabinieri che l’avevano soccorso:...

Cronaca
Scontri Genoa Inter (2)

Genoa – Inter, dopo gli scontri stop alle trasferte per i...

Cronaca
ambulanza notte croce bianca genovese

Genova, incidente a Pegli: motociclista trasportato all’ospedale

Cronaca
guardia finanza noodles genova

Genova, maxi sequestro di noodles istantanei nel Porto di Prà

Cronaca