Curiosi sul Beigua per la neve, strada bloccata dalle auto senza catene

Varazze (Savona) – Tutti in coda, sulla strada che porta al monte Beigua, per vedere e toccare la neve caduta nei giorni scorsi ma senza avere le catene a bordo. Caos da questa mattina, lungo le strade per raggiungere la zona del Beigua a causa del traffico generato dalle auto che salgono e scendono per poter ammirare la neve e per qualche minuto di divertimento sulla coltre bianca.

Tantissime le auto su strade strette e che non sono state sgomberate dala neve e così in molti sono rimasti “impantanati” con la necessità di essere soccorsi.

Proteste per la mancata manutenzione stradale ma soprattuto per la mancanza di controlli che dovrebbero sanzionare chi sale sulle strade provinciali e locali sprovvisto delle catene da neve che sarebbero obbligatorie.