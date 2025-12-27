sabato 27 Dicembre 2025
HomeGenovaCronacaGenova, ancora un incidente in via Montevideo, feriti due motociclisti
Notizie LiguriaGenovaCronacaQuartieriFoce

Genova, ancora un incidente in via Montevideo, feriti due motociclisti

Redazione Liguria
0

ambulanza notte croce bianca genoveseGenova – Nuovo incidente in via Montevideo, nel quartiere della Foce.
Intorno alle 19,30 un’auto che percorreva la strada ha tamponato, per cause da accertare uno scooter con a bordo due persone.
A subire le conseguenze maggiori è stata la passeggera del mezzo a due ruote, una ragazza di 32 anni con dolore alla colonna vertebrale dovuto al contraccolpo del bauletto, sganciatosi in conseguenza dello scontro; è stata spinalizzata e condotta in codice giallo presso il Pronto soccorso del Policlinico San Martino, così come il conducente -un 30enne- con traumi a caviglia e mano.

Illeso l’automobilista di 45 anni.

Sul posto la pattuglia distrettuale della Polizia Locale per i rilievi.

