Genova, bidoni pieni e rifiuti per strada: diversi episodi in città

Genova – Ancora episodi di rifiuti ingombranti abbandonati per strada e bidoni della spazzatura pieni tra le vie di Genova, un fenomeno che vi verifica spesso durante l’anno e che aumenta notevolmente come frequenza nel periodo delle festività natalizie.

In questi ultimi giorni si sono segnalati episodi di questo genere in diverse zone della città, da levante a ponente, con le conseguenti proteste dei residenti delle zone maggiormente interessate.

In generale, come comunicato dalla polizia locale qualche giorno fa, sono state quasi mille le sanzioni emesse nei confronti dei cittadini a partire dall’inizio del 2025 e fino alle scorse settimane, soprattutto a seguito dell’abbandono di rifiuti ingombranti tra le vie del capoluogo.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it

Seguici sulla pagina Facebook

Iscriviti al canale whatsapp

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads

Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]