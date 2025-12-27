sabato 27 Dicembre 2025
Genova, bidoni pieni e rifiuti per strada: diversi episodi in città

spazzatura rifiuti bidoni pieni GenovaGenova – Ancora episodi di rifiuti ingombranti abbandonati per strada e bidoni della spazzatura pieni tra le vie di Genova, un fenomeno che vi verifica spesso durante l’anno e che aumenta notevolmente come frequenza nel periodo delle festività natalizie.
In questi ultimi giorni si sono segnalati episodi di questo genere in diverse zone della città, da levante a ponente, con le conseguenti proteste dei residenti delle zone maggiormente interessate.
In generale, come comunicato dalla polizia locale qualche giorno fa, sono state quasi mille le sanzioni emesse nei confronti dei cittadini a partire dall’inizio del 2025 e fino alle scorse settimane, soprattutto a seguito dell’abbandono di rifiuti ingombranti tra le vie del capoluogo.
