domenica 28 Dicembre 2025
Curiosi sul Beigua senza catene da neve, oggi più controlli

neve beigua strada bloccataVarazze (Savona) – Controlli delle forze dell’ordine, oggi, sulle strade che conducono al Monte Beigua dopo il caos di ieri per le auto senza catene che hanno cercato di raggungere comunque la zona interessata dalle abbondanti nevicate.
Già dalle prime luci dell’alba è ricominciato il “via vai” di auto che salgono al Monte Beigua per ammirare i magnifici paesaggi imbiancati e il manto nevoso che avvvolge ogni cosa.
Il timore è che possano ripetersi le scene viste ieri, con auto sprovviste di catene che si sono ritrovate in difficoltà sulla strada che non è stata ripulita e presentra tratti innevati e addirittura con ghiaccio.
A più riprese è stato necessario bloccare il traffico per consentire il deflusso dalla “vetta” ma anche soccorrere auto bloccate e che non riuscivano a salire o a scendere.
Dopo il caos di ieri e le proteste, oggi verranno rafforzati i controlli con sanzioni sino a 340 euro per chi verrà sorpreso senza le catene da neve, obbligatorie a bordo nel periodo invernale.

