lunedì 29 Dicembre 2025
Facebook Instagram RSS Telegram Twitter WhatsApp Youtube
HomeSavonaCronacaAlassio, tamponamento tra auto, due feriti
Notizie LiguriaSavonaCronaca

Alassio, tamponamento tra auto, due feriti

Redazione Liguria
0

alassio incidente 29 dicembre 2025Alassio (Savona) – Grave incidente stradale, questa mattina, intorno alle 10. Per cause ancora da accertare tre veicoli si sono tamponati in rapida sequenza.
Sul posto sono accorsi i mezzi dei vigili del fuoco e del soccorso 118.
La squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Albenga ha estratto feriti dai mezzi incidentati usando speciali strumenti per il taglio delle lamiere e li ha affidati ai sanitari della Pubblica Assistenza di Andora per le cure necessarie.
Sul luogo dell’incidente è intervenuta anche la Polizia Locale che ha gestito la viabilità e il supporto all’operazione di soccorso.
——————————————————————————————————
Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!
Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it
Seguici sulla pagina Facebook
Iscriviti al canale whatsapp
Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads
Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

SCELTO DALLA REDAZIONE

ARTICOLI POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

© Liguria Oggi 2025
ALTRE STORIE
auto Polizia notte

Genova, lite per il traffico si trasforma in aggressione: un ferito

Cronaca
beagle cucciolo cane

Botti di Capodanno, appello ai genovesi degli animalisti: non comprate fuochi...

Cronaca
Carcere Marassi Genova

Genova, aggressione in carcere: detenuto ferisce gravemente un agente

Cronaca
Giovanna Rotondi Terminiello

Addio a Giovanna Rotondi Terminiello, il ricordo dell’assessore Montanari

Cronaca