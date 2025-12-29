Alassio, tamponamento tra auto, due feriti

Alassio (Savona) – Grave incidente stradale, questa mattina, intorno alle 10. Per cause ancora da accertare tre veicoli si sono tamponati in rapida sequenza.

Sul posto sono accorsi i mezzi dei vigili del fuoco e del soccorso 118.

La squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Albenga ha estratto feriti dai mezzi incidentati usando speciali strumenti per il taglio delle lamiere e li ha affidati ai sanitari della Pubblica Assistenza di Andora per le cure necessarie.

Sul luogo dell’incidente è intervenuta anche la Polizia Locale che ha gestito la viabilità e il supporto all’operazione di soccorso.

