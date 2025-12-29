Genova – Permane la chiusura di via Merano a Sestri Ponente dopo l’incendio scoppiato nel primo pomeriggio di oggi in un capannone industriale. Le fiamme e la densa coltre di fumo nero sono apparse ben visibili anche a decine di metri di distanza, allarmando residenti e passanti che hanno richiesto l’intervento dei soccorsi.
Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i sanitari del 118, i carabinieri e gli agenti della polizia locale. Nell’ambito delle operazioni di soccorso, la strada è stata momentaneamente chiusa al traffico con pesanti conseguenze sulla viabilità.
Al momento si stanno registrando pesanti ripercussioni sulla circolazione nella zona, con i mezzi che sono deviati nelle vie limitrofe. Ripercussioni anche per quanto riguarda l’Autostrada A10: si segnalano lunghe code al casello di Genova Aeroporto e anche nel tratto compreso tra Genova Pegli e Genova Aeroporto, in direzione levante.
——————————————————————————————————
Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!
Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it
Seguici sulla pagina Facebook
Iscriviti al canale whatsapp
Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads
Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]
Genova, ancora chiusa via Merano dopo l’incendio: traffico in tilt
Genova – Permane la chiusura di via Merano a Sestri Ponente dopo l’incendio scoppiato nel primo pomeriggio di oggi in un capannone industriale. Le fiamme e la densa coltre di fumo nero sono apparse ben visibili anche a decine di metri di distanza, allarmando residenti e passanti che hanno richiesto l’intervento dei soccorsi.