lunedì 29 Dicembre 2025
Genova, grosso incendio in via Merano: strada chiusa

Redazione Liguria
Genova – Un incendio di grosse dimensione si è verificato nel primo pomeriggio di oggi in via Merano, nella zona di Sestri Ponente. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, mentre la strada è stata momentaneamente chiusa al traffico.
Secondo le prime informazioni, l’incendio sarebbe scoppiato in un capannone industriale situato nei pressi del supermercato Coop.
Le fiamme e, soprattutto, una densa coltre di fumo neo è apparsa ben visibile a centinaia di metri di distanza. Sono state decine le telefonate giunte ai numeri di emergenza da parte di passanti, automobilisti e residenti che si sono accorti di quanto stesse accadendo.
I vigili del fuoco hanno avviato le operazioni di spegnimento delle fiamme, mentre la viabilità lungo la strada è stata interrotta.
Al momento non si hanno notizie in merito alla presenza di persone rimaste ferite, intossicate o in qualche modo coinvolte nell’incendio.
