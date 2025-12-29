Genova, tenta di rubare smartwatch e cuffiette all’Esselunga, fermato

Genova – Ha cercato di rubare due orologi smartwatch e una cuffia senza fili ma è stato scoperto e fermato. Non è passato inosservato al servizio di vigilanza del supermercato Esselunga di San Benigno il 39enne, già noto alle forze dell’ordine per episodi simili, individuato dal personale addetto alla sorveglianza all’interno del punto vendita di San Benigno, a Sampierdarena.

L’uomo si aggirava con fare sospetto tra gli scaffali e l’area espositiva e così il personale ha deciso di controllarlo scoprendo in fretta che stava cercando di trafugare della merce.

Gli addetti hanno quindi avviato le forze dell’ordine che sono intervenute fermando l’uomo per un controllo.

Si è così scoperto che aveva sottratto due orologi smartwatch e una cuffia wireless che aveva nascosto tra i vestiti.

L’uomo è stato denunciato e la merce restituita al Supermercato.

