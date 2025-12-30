martedì 30 Dicembre 2025
Autostrade, altro maxi incidente in A26: 10 km di coda

Redazione Liguria
Genova – Un altro maxi incidente si è verificato nel tratto di A26 compreso tra i caselli di Ovada e Masone, dove ieri un tamponamento tra un pullman, due camion e due auto ha causato la morte di una persona e il ferimento di altre venti.
Il bilancio, almeno per quanto riguarda le persone coinvolte, in questo momento è più lieve: solo una persona sarebbe rimasta ferita, fortunatamente non in gravi condizioni.
Sono pesantissime, invece, le ripercussioni sulla circolazione. Al momento si registrano ben 10 chilometri di coda in direzione del capoluogo con decine di auto e mezzi pesanti al momento bloccati nel traffico.
Autostrade consiglia di entrare a Masone a chi percorre il tratto verso Genova e di entrare ad Ovada per chi, invece, percorre quello in direzione opposta.
