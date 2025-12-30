Botti di Capodanno, il Comune di Genova torna a vietarli al Porto Antico

Genova – Niente botti di Capodanno “in anticipo” per la festa di fine anno al Porto Antico. Lo ha deciso il Comune con una nuova ordinanza che “supera” quella bloccata dal Tar dopo il ricorso di alcune aziende che producono e vendono fuochi d’artificio e “botti” di produzione controllata e legale.

I nuovi divieti entrano in vigore questa sera, dalle 17, per il Dj-set del DJ Albertino al Porto Antico.

Nell’area turistica non sarà possibile “sparare” i botti ma nemmeno “detenerli” ovvero averli con sè, pena pesanti sanzioni che potranno arrivare da specifici controlli.

Proibita anche la detenzione di bombolette spray, compreso quello urticante. Le disposizioni in vigore fino alle ore 24.00

Lo spettacolo musicale è in programma stasera in calata Falcone Borsellino a partire dalle ore 21.30 ma a quell’ora sarà già in vigore l’ordinanza della sindaca Silvia Salis, su proposta delle assessore alla Sicurezza urbana Arianna Viscogliosi e al Commercio Tiziana Beghin, che fino alle ore 24.00 vieterà:

1. la somministrazione e la vendita di bevande in contenitori di vetro o metallo all’esterno dei locali di pubblico esercizio e/o all’esterno dei relativi dehors (plateatici)

2. la detenzione ed il consumo di bevande di qualsiasi genere in contenitori di vetro e/o metallici in area pubblica o aperta al pubblico diverse dai locali di pubblico esercizio e dai relativi dehors (plateatici) o, comunque, la detenzione di tali contenitori. È consentita la sola detenzione e consumo di bevande contenute in bottiglie/contenitori di plastica o di cartone private del tappo

3. la detenzione e l’uso di articoli pirotecnici ed esplodenti

4. la detenzione di dispositivi contenenti spray urticante.

L’ordinanza, a tutela della sicurezza urbana e dell’incolumità pubblica, varrà in tutte le zone sottostanti:

– ponte Embriaco

– calata Cattaneo

– calata Mandraccio

– via al Porto Antico

– piazza Caricamento

– ponte Spinola

– via al Mare Fabrizio de André

– isola delle Chiatte.