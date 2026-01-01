Chiavari, salvato uno Sparviere ferito

Chiavari – Hanno trovato un esemplare di sparviere ferito e hanno chiamato il numero di emergenza 112 che ha fatto intervenire Gian Lorenzo Termanini, storica guardia eco-zoofila che inizia così il 2026 dopo un anno appena trascorso a salvare animali in difficoltà.

Il rapace è stato salvato e affidato alle cure del Centro Recupero Animali Selvatici ENPA di Campomorone .

Lo sparviere è un animale protetto dalle normative sulla fauna selvatica ed è un predatore instancabile di animali e mantiene sotto controllo il numero delle specie che cattura in un equilibrio naturale.