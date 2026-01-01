Genova, ragazzo di 19 anni perde tre dita per un petardo

Genova – Ha subito l’amputazione di tre dita il ragazzo di 19 anni che ieri notte ha festeggiato l’arrivo del nuovo anno lanciando petardi e scoppiando fuochi artificiali in piazza delle Erbe, cuore della Movida genovese.

Il giovane stava maneggiando un grosso petardo quando è avvenuta una forte esplosione, in anticipo sui tempi previsti, che gli ha causato terribili ferite ad una mano.

Subito soccorso dalle persone presenti e poi dall’ambulanza del 118, il giovane è stato trasferito d’urgenza in ospedale dove i medici non hanno potuto fare altro che amputare tre dita e cercare di salvare le altre.

Certamente il caso più grave arrivato agli ospedali cittadini ma anche questa volta divieti e appelli a non sparare i “botti” non hanno frenato esplosioni e lanci pericolosi che hanno causato feriti, fortunatamente non gravi e tanti incendi di cassonetti.