giovedì 1 Gennaio 2026
Facebook Instagram RSS Telegram Twitter WhatsApp Youtube
HomeGenovaCronacaGenova, ragazzo di 19 anni perde tre dita per un petardo
Notizie LiguriaGenovaCronacaNotizie in evidenza

Genova, ragazzo di 19 anni perde tre dita per un petardo

Redazione Liguria
0

ambulanza soccorsiGenova – Ha subito l’amputazione di tre dita il ragazzo di 19 anni che ieri notte ha festeggiato l’arrivo del nuovo anno lanciando petardi e scoppiando fuochi artificiali in piazza delle Erbe, cuore della Movida genovese.
Il giovane stava maneggiando un grosso petardo quando è avvenuta una forte esplosione, in anticipo sui tempi previsti, che gli ha causato terribili ferite ad una mano.
Subito soccorso dalle persone presenti e poi dall’ambulanza del 118, il giovane è stato trasferito d’urgenza in ospedale dove i medici non hanno potuto fare altro che amputare tre dita e cercare di salvare le altre.
Certamente il caso più grave arrivato agli ospedali cittadini ma anche questa volta divieti e appelli a non sparare i “botti” non hanno frenato esplosioni e lanci pericolosi che hanno causato feriti, fortunatamente non gravi e tanti incendi di cassonetti.

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

SCELTO DALLA REDAZIONE

ARTICOLI POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

© Liguria Oggi 2026
ALTRE STORIE
meteo Liguria giovedì 1 gennaio 2026

Meteo Liguria, inizio d’anno con aumento delle nuvole e piovaschi

Cronaca
silvia salis auguri capodanno

Capodanno a Genova, gli auguri della sindaca Silvia Salis

Varie
Treno Rock Pop

Capodanno a Genova, stasera corse straordinarie dei treni: le info

Cronaca
treno intercity ibrido

Treni, investimento mortale in Toscana: ritardi sulla Genova-La Spezia

Cronaca