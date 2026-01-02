venerdì 2 Gennaio 2026
Facebook Instagram RSS Telegram Twitter WhatsApp Youtube
HomeGenovaCronacaGenova, trovato con 40g di cocaina: in manette un 40enne
Notizie LiguriaGenovaCronaca

Genova, trovato con 40g di cocaina: in manette un 40enne

Redazione Liguria
0

auto Polizia notteGenova – A seguito di accurate attività di indagini le forze dell’ordine sono venute a conoscenza di un giro di spaccio di sostanze stupefacenti che riguardava un uomo di 40 anni.
Mercoledì i poliziotti si sono appostati nei pressi della sua abitazione per monitorare i suoi spostamenti. Dopo averlo visto salire sul bus l’hanno seguito in tutto il suo tragitto fino ad un palazzo situato nel quartiere di San Fruttuoso.
Quando hanno visto il soggetto suonare al campanello di una porta sono intervenuti. L’uomo alla loro vista ha tentato di liberarsi di un pacchetto che aveva con sé, subito recuperato ed ispezionato dai poliziotti: al suo interno è stato ritrovato un quantitativo di circa 40 grammi di cocaina.
L’uomo è stato arrestato e trasportato in carcere a Marassi: dovrà rispondere dell’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.
——————————————————————————————————
Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!
Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it
Seguici sulla pagina Facebook
Iscriviti al canale whatsapp
Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads
Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

SCELTO DALLA REDAZIONE

ARTICOLI POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

© Liguria Oggi 2026
ALTRE STORIE
Befana Vigili del Fuoco Sanremo

Sanremo, il 6 gennaio torna la Befana dei Pompieri

Cronaca
Baracca a fuoco Arma di Taggia

Arma di Taggia, incendio in una baracca: intervento dei vigili del...

Cronaca
treno intercity ibrido

Treni, prossima settimana in arrivo il primo sciopero del 2026: le...

Cronaca
emanuele galeppini

Tragedia in Svizzera, è morto il genovese Emanuele Galeppini

Cronaca