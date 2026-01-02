Genova, trovato con 40g di cocaina: in manette un 40enne

Genova – A seguito di accurate attività di indagini le forze dell’ordine sono venute a conoscenza di un giro di spaccio di sostanze stupefacenti che riguardava un uomo di 40 anni.

Mercoledì i poliziotti si sono appostati nei pressi della sua abitazione per monitorare i suoi spostamenti. Dopo averlo visto salire sul bus l’hanno seguito in tutto il suo tragitto fino ad un palazzo situato nel quartiere di San Fruttuoso.

Quando hanno visto il soggetto suonare al campanello di una porta sono intervenuti. L’uomo alla loro vista ha tentato di liberarsi di un pacchetto che aveva con sé, subito recuperato ed ispezionato dai poliziotti: al suo interno è stato ritrovato un quantitativo di circa 40 grammi di cocaina.

L’uomo è stato arrestato e trasportato in carcere a Marassi: dovrà rispondere dell’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

