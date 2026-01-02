Pieve Ligure, alano bloccato sulla scogliera salvato dai vigili del fuoco

Pieve Ligure (Genova) – Un grosso alano bianco a chiazze nere bloccato sulla scogliera e a rischio di precipitare. La chiamata di un passante al 112 ha attivato, questo pomeriggio, le operazioni di soccorso dell’animale avvistato da via Degola, nel comune di Pieve Ligure.

Il passante ha notato un grosso cane sulla scogliera, bloccato a circa 8 metri sul livello del mare e temeva potesse precipitare cadendo tra gli scogli e in mare.

Una squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Rapallo è accorsa sul posto e i pompieri hanno approntato una manova con corde da alpinismo per raggiungerlo e riportarlo sulla strada.

Operazione non proprio “facile” a causa della grossa taglia dell’animale, un alano, ed il fatto che non fosse propriamente collaborativo.

Una volta messo in salvo è stato trovato il padrone tramite i social e si è scoperto che il cane era stato smarrito nel pomeriggio del 31 dicembre.

L’animale è stato così riconsegnato al proprietario affamato ma in buona salute.