Sanremo, il 6 gennaio torna la Befana dei Pompieri

Sanremo (Imperia) – Si avvicina l’Epifania e si avvicina anche la fine delle festività natalizie. Con questo, però, si avvicinano anche gli eventi in tutta la Liguria incentrati sulla Befana e rivolti a grandi e piccini.

Oltre a quello previsto a Savona nel pomeriggio del 6 gennaio, lo stesso giorno anche i vigili del fuoco di Sanremo tornano ad organizzare l’evento ‘La Befana dei pompieri‘. I dettagli:

“Martedì 6 gennaio dalle ore 14.30 circa, si svolgerà presso Piazza Colombo a Sanremo la Befana dei Pompieri.

La famosa vecchina sarà accompagnata dai Vigili del Fuoco matuziani in giro per la Città per poi raggiungere la Piazza dove distribuirà caramelle a tutti i presenti.

Accorrete numerosi, vi aspettiamo”, scrivono in una nota.

