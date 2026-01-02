venerdì 2 Gennaio 2026
Facebook Instagram RSS Telegram Twitter WhatsApp Youtube
HomeImperiaCronacaSanremo, il 6 gennaio torna la Befana dei Pompieri
ImperiaCronacaNotizie LiguriaGenova

Sanremo, il 6 gennaio torna la Befana dei Pompieri

Redazione Liguria
0

Befana Vigili del Fuoco SanremoSanremo (Imperia) – Si avvicina l’Epifania e si avvicina anche la fine delle festività natalizie. Con questo, però, si avvicinano anche gli eventi in tutta la Liguria incentrati sulla Befana e rivolti a grandi e piccini.
Oltre a quello previsto a Savona nel pomeriggio del 6 gennaio, lo stesso giorno anche i vigili del fuoco di Sanremo tornano ad organizzare l’evento ‘La Befana dei pompieri‘. I dettagli:
“Martedì 6 gennaio dalle ore 14.30 circa, si svolgerà presso Piazza Colombo a Sanremo la Befana dei Pompieri.
La famosa vecchina sarà accompagnata dai Vigili del Fuoco matuziani in giro per la Città per poi raggiungere la Piazza dove distribuirà caramelle a tutti i presenti.
Accorrete numerosi, vi aspettiamo”, scrivono in una nota.
——————————————————————————————————
Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!
Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it
Seguici sulla pagina Facebook
Iscriviti al canale whatsapp
Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads
Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

SCELTO DALLA REDAZIONE

ARTICOLI POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

© Liguria Oggi 2026
ALTRE STORIE
Baracca a fuoco Arma di Taggia

Arma di Taggia, incendio in una baracca: intervento dei vigili del...

Cronaca
treno intercity ibrido

Treni, prossima settimana in arrivo il primo sciopero del 2026: le...

Cronaca
emanuele galeppini

Tragedia in Svizzera, è morto il genovese Emanuele Galeppini

Cronaca

La Spezia, scoperto a rubare in un’auto, arrestato

Cronaca