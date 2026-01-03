Genova, coppia di turisti inseguita e rapinata in pieno Centro

Genova – Hanno trascorso la serata in un locale della zona del Porto e poi sono rientrati verso l’albergo ma sono stati aggrediti e spintonati a terra da due malviventi che li hanno derubati. Vacanza da dimenticare per una coppia di turisti italiani di 30 anni che questa mattina, intorno alle 6,30, hanno vissuto momenti di terrore dopo una serata di divertimento.

I due hanno lasciato il locale dove avevano passato la sertata festeggiando ed hanno preso l’autobus per rientrare in albergo.

In breve, però, hanno capito di essere seguiti da due uomini e hanno preferito scendere in piazza Fontane Marose per proseguire a piedi, lungo strade illuminate.

Giunta in via XXV aprile, però, la coppia è stata assalita in mezzo alla strada dai malintenzionati che li hanno prima spinti contro il muro e poi gettati a terra per poi rubare la borsa alla ragazza.

Appena riavuti dallo choc i due hanno chiamato il numero di emergenza 112 che ha inviato sul posto l’ambulanza del 118 e le forze dell’ordine.

Visitati e medicati per alcune contusioni, i due turisti sono stati accompagnati in codice gialleo per precauzione all’ospedale Galliera.

La mattinata è proseguita negli uffici delle forze dell’ordine per sporgere denuncia e poi rientro in albergo per riprendersi.

Indagini in corso per cercare di assicurare alla giustizia i rapinatori anche grazie alle telecamere di sorveglianza che potrebbero aver inquadrato gli assalitori.

Di certo i due turisti non torneranno a casa con un buon ricordo della vacanza.