Genova, paura nella notte: auto scappa dalla polizia e si schianta

Genova – Un incidente si è verificato nella notte appena trascorsa lungo le strade genovesi, in particolare in bassa Val Bisagno. Secondo le prime informazioni, un’auto non si sarebbe fermata all’alt della polizia.

L’automobilista ha accelerato cercando di far perdere le proprie tracce, ma senza riuscire a seminare gli agenti che si sono messi all’inseguimento della vettura. Arrivata in via Canevari, la macchina è finita fuori strada e si è schiantata, fortunatamente senza gravi conseguenze per la persona alla guida.

Rimane da chiarire l’esatta dinamica di quanto successo e cosa abbia spinto il guidatore a fuggire dall’alt degli agenti. Anche visto l’orario in cui sono accaduti i fatti, nessuno tra pedoni, automobilisti e scooteristi è rimasto coinvolto.

