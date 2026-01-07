mercoledì 7 Gennaio 2026
Facebook Instagram RSS Telegram Twitter WhatsApp Youtube
HomeGenovaCronacaGenova, paura nella notte: auto scappa dalla polizia e si schianta
Notizie LiguriaGenovaCronacaMarassi

Genova, paura nella notte: auto scappa dalla polizia e si schianta

Redazione Liguria
0

auto Polizia notteGenova – Un incidente si è verificato nella notte appena trascorsa lungo le strade genovesi, in particolare in bassa Val Bisagno. Secondo le prime informazioni, un’auto non si sarebbe fermata all’alt della polizia.
L’automobilista ha accelerato cercando di far perdere le proprie tracce, ma senza riuscire a seminare gli agenti che si sono messi all’inseguimento della vettura. Arrivata in via Canevari, la macchina è finita fuori strada e si è schiantata, fortunatamente senza gravi conseguenze per la persona alla guida.
Rimane da chiarire l’esatta dinamica di quanto successo e cosa abbia spinto il guidatore a fuggire dall’alt degli agenti. Anche visto l’orario in cui sono accaduti i fatti, nessuno tra pedoni, automobilisti e scooteristi è rimasto coinvolto.
——————————————————————————————————
Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!
Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it
Seguici sulla pagina Facebook
Iscriviti al canale whatsapp
Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads
Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

SCELTO DALLA REDAZIONE

ARTICOLI POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

© Liguria Oggi 2026
ALTRE STORIE
Nervi cantiere casello autostrada

Autostrade, da oggi ritornano i cantieri sulla rete ligure

Cronaca
Fiumara Sampierdarena Genova centro commerciale

Genova, locali chiusi per blatte alla Fiumara

Cronaca
scuola banchi studenti

Tragedia di Crans-Montana, oggi un minuto di silenzio nelle scuole

Cronaca
Gelicidio, ghiaccio, freddo,

Freddo intenso in Liguria, ecco cosa cambia nelle prossime ore

Cronaca