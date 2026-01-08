Genova, stamattina a Boccadasse l’ultimo saluto ad Emanuele Galeppini

Genova – Si è svolto questa mattina nella Parrocchia di Sant’Antonio a Boccadasse l’ultimo saluto ad Emanuele Galeppini, il giovane genovese di 16 anni (ne avrebbe compiuti 17 tra pochi giorni) che è morto la notte di Capodanno nella strage di Crans-Montana, costata la vita a 40 persone.

Ad attendere il feretro arrivato a metà mattinata i familiari del ragazzo, tanta commozione e un silenzio assordante. Il funerale in forma privata è celebrato dall’arcivescovo Marco Tasca.

Intanto, come emerso nella giornata di ieri, la famiglia chiede chiarezza sulle cause della morte del giovanissimo golfista genovese. Il corpo di Emanuele, infatti, non presentava ustioni e con sé il giovane aveva ancora il documento d’identità e il telefono cellulare, entrambi in buone condizioni. I familiari, che si sono rivolti all’avvocato Alessandro Vaccaro, chiedono risposte e vogliono sapere perché le autorità svizzere abbiano considerato necessario effettuare l’esame del DNA prima del riconoscimento ufficiale e per quale motivo non sia arrivata risposta sulla richiesta di autopsia.

