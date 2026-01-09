Crans-Montana, arrestato Jacques Moretti, proprietario del Constellation

Crans-Montana – Beatrice Pilloud, procuratrice di Sion, dopo un interrogatorio durato quasi sei ore ha disposto l’arresto di Jacques Moretti, proprietario del locale Le Constellation a Crans-Montana che ha preso fuoco durante la notte di Capodanno, causando la morte di 40 persone e il ferimento di altre 116, alcune in condizioni gravissime.

L’interrogatorio a Jacques Moretti e alla moglie Jessica è durato per diverse ore ed è terminato con il fermo dell’uomo, che durerà per 24 ore e che dovrà essere convalidato entro domani dal giudice. La donna, invece, è uscita dall’edificio accompagnata dagli avvocati.

I due erano già stati precedentemente ascoltati come testimoni, ma da diversi giorni risultano nel registro degli indagati. Devono rispondere delle accuse di omicidio, lesioni e incendio colposo.

Ieri nella parrocchia di Sant’Antonio a Boccadasse si sono svolti i funerali di Emanuele Galeppini, giovane golfista genovese che è uno dei sei giovanissimi italiani che hanno perso la vita nella strage.

