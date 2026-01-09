Genova, alle 17 il passaggio della Fiamma Olimpica: il percorso

Genova – Alle 17 sarà il turno di Genova. Dopo il passaggio di questa mattina tra Manarola, La Spezia, Lavagna, Rapallo e Portofino, la Fiamma Olimpica è arrivata del capoluogo dove è attesa da decine di persone lungo le strade.

Il percorso partirà a Boccadasse proprio alle ore 17 e proseguirà lungo corso Italia, in Brigate Partigiane, in via XX Settembre per poi arrivare intorno alle ore 18 sotto Palazzo Ducale. Da lì, poi, proseguirà proseguirà percorrendo via XXV Aprile, piazza della Nunziata, via Balbi, via Andrea Doria, arrivando davanti alla stazione Marittima e tornando indietro lungo via Gramsci. Il tutto arrivando al Porto Antico, la destinazione finale, intorno alle ore 19:30.

Domani sarà il turno di Savona, Imperia, Sanremo, Dolceacqua e infine Ventimiglia, dove il simbolo dei Giochi saluterà la Liguria per riprendere il viaggio in Piemonte il giorno seguente.

