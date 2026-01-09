venerdì 9 Gennaio 2026
Facebook Instagram RSS Telegram Twitter WhatsApp Youtube
HomeGenovaCronacaMilano-Cortina, Fiamma Olimpica in Liguria: passaggio a La Spezia, Rapallo e Lavagna
Notizie LiguriaGenovaCronacaLa Spezia

Milano-Cortina, Fiamma Olimpica in Liguria: passaggio a La Spezia, Rapallo e Lavagna

Redazione Liguria
0

Torcia Olimpica LavagnaGenova – La Fiamma Olimpica ha iniziato questa mattina il suo viaggio per la Liguria, iniziato a levante e che terminerà domani nel tardo pomeriggio a Ventimiglia. Il simbolo dei Giochi sta transitando lungo il nostro paese dopo la partenza dalla Grecia lo scorso 26 novembre in occasione delle Olimpiadi Invernali di Milano e Cortina 2026 in programma dal 6 al 22 di febbraio.
Nella mattinata il suo viaggio ligure è iniziato a Manarola, per proseguire poi a La Spezia, Lavagna, Rapallo e Portofino.
Nel pomeriggio, invece, è previsto il passaggio a Genova con il seguente itinerario: Boccadasse, corso Italia, Brigate Partigiane, via XX Settembre, piazza De Ferrari, via XXV Aprile, piazza della Nunziata, via Balbi, via Andrea Doria, stazione Marittima, via Gramsci e l’arrivo al Porto Antico.
Domani, invece, avverrà il passaggio a Savona, Imperia, Sanremo, Dolceacqua e Ventimiglia.
——————————————————————————————————
Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!
Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it
Seguici sulla pagina Facebook
Iscriviti al canale whatsapp
Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads
Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

SCELTO DALLA REDAZIONE

ARTICOLI POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

© Liguria Oggi 2026
ALTRE STORIE
Ambulanza

Genova, tragico incidente a Pontedecimo: la vittima è Maurizio Perrone

Cronaca
ambulanza croce bianca genovese

Genova, incidente auto-bici a Sturla: soccorsi sul posto e traffico in...

Cronaca
ambulanza croce verde sestri ponente genova

Genova, tragico incidente a Pontedecimo: morto un uomo

Cronaca
carabinieri generica

Rapallo, evade dagli arresti domiciliari: arrestato un 40enne

Cronaca