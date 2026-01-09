Milano-Cortina, Fiamma Olimpica in Liguria: passaggio a La Spezia, Rapallo e Lavagna

Genova – La Fiamma Olimpica ha iniziato questa mattina il suo viaggio per la Liguria, iniziato a levante e che terminerà domani nel tardo pomeriggio a Ventimiglia. Il simbolo dei Giochi sta transitando lungo il nostro paese dopo la partenza dalla Grecia lo scorso 26 novembre in occasione delle Olimpiadi Invernali di Milano e Cortina 2026 in programma dal 6 al 22 di febbraio.

Nella mattinata il suo viaggio ligure è iniziato a Manarola, per proseguire poi a La Spezia, Lavagna, Rapallo e Portofino.

Nel pomeriggio, invece, è previsto il passaggio a Genova con il seguente itinerario: Boccadasse, corso Italia, Brigate Partigiane, via XX Settembre, piazza De Ferrari, via XXV Aprile, piazza della Nunziata, via Balbi, via Andrea Doria, stazione Marittima, via Gramsci e l’arrivo al Porto Antico.

Domani, invece, avverrà il passaggio a Savona, Imperia, Sanremo, Dolceacqua e Ventimiglia.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it

Seguici sulla pagina Facebook

Iscriviti al canale whatsapp

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads

Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]