Genova, scopre dopo 50 anni una falsa operazione all’ospedale San Martino

Genova – Ha scoperto dopo quasi 50 anni che l’operazione al cuore che credeva le avessero fatto all’ospedale San Martino, in realtà non è mai avvenuta. E’ l’incredibile scoperta di una donna che si è rivolta ad una struttura sanitaria del Tigullio per dei problemi cardiaci e grazie ad alcuni esami approfonditi e ad un nuovo intervento fatto nel 2019 è arrivata alla verità.

Un caso di malasanità – di cui scrive Il Secolo XIX e che costerà alle casse della Sanità pubblica quasi due milioni di euro di risarcimenti e che non avrà “responsabili” perché tutti i sanitari che firmarono la cartella clinica sono ormai morti.

Secondo la ricostruzione, la donna, all’epoca 17enne, risulta essere stata operata per una correzione di un difetto atriale ma, secondo i medici che l’hanno operata nel 2019, quell’intervento non è mai stato eseguito e sarebbe “un falso”.

La donna, che oggi ha 72 anni, era stata in cura per quelli che pensava essere “nuovi problemi” cardiaci ma ha poi scoperto di aver passato la vita con il rischio di ben altre conseguenze e per questo si è rivolta alla Giustizia ottenendo dal Tribunale un risarcimento che, con interessi e rivalutazioni, potrebbe arrivare a due milioni di euro.

Un danno di immagine per l’ospedale San Martino e per la sanità della Liguria ma, oltre al danno, arriva la beffa perché l’ente pubblico non potrà rivalersi sui diretti responsabili perché tutti i medici coinvolti risultano ormai defunti.