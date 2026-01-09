Genova, tragico incidente a Pontedecimo: la vittima è Maurizio Perrone

Genova – Si chiamava Maurizio Perrone e aveva 54 anni la vittima del tragico incidente avvenuto questa mattina all’incrocio tra via Gallino e via del Canto, nel quartiere di Pontedecimo.

L’uomo è stato travolto da un autocarro mentre attraversava la strada. L’impatto è stato molto violento e, nonostante i tentativi dei soccorritori che sono giunti sul posto nel giro di alcuni minuti, per lui non c’è stato nulla da fare. Sul luogo sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale e i vigili del fuoco.

La vittima stava attraversando la strada in prossimità delle strisce pedonali, quando è stato travolto dal mezzo ed è finito sotto il veicolo. Al momento sono in corso gli accertamenti necessari per chiarire il colore del semaforo, sia per quanto riguarda il mezzo sia per il pedone.

Quello di questa mattina è stato il primo incidente mortale avvenuto sulle strade genovesi a partire dall’inizio del 2026.

