Genova, trovato con dosi di droga nascoste in bocca: era già ricercato per spaccio

Genova – Un uomo di 45 anni è stato rintracciato e arrestato nel quartiere genovese di Sampierdarena, in piazza del Monastero. L’uomo era ricercato dovendo espiare la pena di 7 mesi e 29 giorni di reclusione per produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

I militari dell’arma l’hanno rintracciato e, dopo averlo fermato, l’hanno sottoposto ad una perquisizione. Il 45enne è stato trovato in possesso di trentadue dosi di sostanza stupefacente: di queste, dodici di eroina e venti di crack, nascoste in bocca, oltre che in possesso di 170 euro in contanti ritenuti provento di attività illecita. L’uomo è stato così arrestato e trasportato nel carcere genovese di Marassi.

