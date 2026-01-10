sabato 10 Gennaio 2026
Facebook Instagram RSS Telegram Twitter WhatsApp Youtube
HomeSavonaCronacaAltare, resti umani nel bosco, forse appartengono al 90enne scomparso
Notizie LiguriaSavonaCronacaNotizie in evidenza

Altare, resti umani nel bosco, forse appartengono al 90enne scomparso

Redazione Liguria
0

disperso nei boschiAltare (Savona) – Potrebbero appartenere a Salvatore Fontana, il pensionato di 90 anni scomparso nell’ottobre scorso, i resti umani ritrovati questa mattina in una zona di bosco tra i comuni di Altare e Ferrania, nel savonese.
A fare la macabra scoperta dei cacciatori che stavano facendo una battuta di caccia e che si sono imbattiti in alcune ossa chiaramente umane ed hanno subito dato l’allarme.
I carabinieri hanno raggiunto la zona e prelevato il materiale che sarà ora sottoposto all’esame del dna e alle perizie di un medico legale che proverà a individuare tracce per risalire alle cause del decesso.
Nell’ottobre scorso, nella zona, erano state organizzate battute di ricerca per trovare l’anziano di cui si erano perse le tracce.
Per giorni erano stati battuti i boschi e i sentieri della zona alla ricerca dell’uomo che aveva deciso di fare un sopralluogo in una zona di caccia ma senza poi tornare.
Ora saranno le analisi forensi a stabilire se i resti appartengano alla persona scomparsa e come è avvenuto il decesso.

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

SCELTO DALLA REDAZIONE

ARTICOLI POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

© Liguria Oggi 2026
ALTRE STORIE
auto Polizia notte

Pegli, sfonda la porta di un minimarket e fugge con la...

Cronaca
Fiamma olimpica genova protesta Gaza

Fiamma Olimpica a Genova, la protesta silenziosa per la strage a...

Cronaca
Teatro Carlo Felice

Teatro Carlo Felice, inclusione a giorni alterni per i disabili

Cronaca
crans montana incendio

Strage di Crans-Montana, giudici italiani ordinano autopsia per Emanuele Galeppini

Cronaca