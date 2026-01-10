Altare, resti umani nel bosco, forse appartengono al 90enne scomparso

Altare (Savona) – Potrebbero appartenere a Salvatore Fontana, il pensionato di 90 anni scomparso nell’ottobre scorso, i resti umani ritrovati questa mattina in una zona di bosco tra i comuni di Altare e Ferrania, nel savonese.

A fare la macabra scoperta dei cacciatori che stavano facendo una battuta di caccia e che si sono imbattiti in alcune ossa chiaramente umane ed hanno subito dato l’allarme.

I carabinieri hanno raggiunto la zona e prelevato il materiale che sarà ora sottoposto all’esame del dna e alle perizie di un medico legale che proverà a individuare tracce per risalire alle cause del decesso.

Nell’ottobre scorso, nella zona, erano state organizzate battute di ricerca per trovare l’anziano di cui si erano perse le tracce.

Per giorni erano stati battuti i boschi e i sentieri della zona alla ricerca dell’uomo che aveva deciso di fare un sopralluogo in una zona di caccia ma senza poi tornare.

Ora saranno le analisi forensi a stabilire se i resti appartengano alla persona scomparsa e come è avvenuto il decesso.