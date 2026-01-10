sabato 10 Gennaio 2026
Pegli, sfonda la porta di un minimarket e fugge con la cassa, arrestato

Redazione Liguria
auto Polizia notteGenova – Si è affacciato alla finestra sentendo dei rumori sospetti ed ha visto un ladro che entrava im negozio dopo aver sfondsato la porta.
Un cittadino residente in via Sabotino ha dato l’allarme, ieri notte, segnalando alle forze dell’ordine quello che aveva tutta l’aria di essere un furto.
Gli agenti sono accorsi e grazie alla descrizione fatta dal testimone, hanno velocemente individuato e fermato un 21enne con precedenti per droga che corrispondeva esattamente alla descrizione.
Il giovane, fermato per un controllo, aveva in tasca generi alimentari prelevati nel minimarket insieme alla cassa e così è finito in manette.
Gli operatori hanno contattato il proprietario dell’esercizio commerciale che, dopo aver riscontrato la mancanza del fondo cassa e generi alimentari, ha fornito alla Polizia le immagini delle telecamere presenti sul posto.
I filmati acquisiti lo hanno chiaramente ripreso compiere il furto, per il quale è stato tratto in arresto in attesa della direttissima odierna.

