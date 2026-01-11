domenica 11 Gennaio 2026
Savona, si aggrava la posizione del camionista che ha travolto Valentina Squillace

Redazione Liguria
semaforoSavona – Si aggrava la posizione del conducente del Tir che lo scorso 16 dicembre ha travolto e ucciso Valentina Squillace, studentessa savonese di 22 anni in corso Tardy e Benech. Le indagini delle forze dell’ordine avrebbero stabilito che quando la ragazza ha attraversato la strada sulle strisce pedonali il semaforo era verde per lei e, di conseguenza, doveva essere rosso per il mezzo pesante.
Per questo motivo l’ipotesi di accusa per il conducente, un 50enne italiano, passa ad omicidio colposo con l’aggravante della violazione del codice della strada.
Gli accertamenti tecnici dell’inchiesta avrebbero infatti verificato che il camion sarebbe partito con il verde nel centro di Corso Tardy & Benech e sarebbe rimasto bloccato nel traffico proprio nei pressi delle strisce pedonali e quando la Valentina Squillace ha attraversato la strada con il semaforo che per lei era verde, il mezzo pesante, l’avrebbe travolta e trascinata a terra per decine di metri ma partendo con il semaforo rosso.
Resta da chiarire come abbia fatto il conducente a non vedere la ragazza che stava iniziando ad attraversare la strada.

