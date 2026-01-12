lunedì 12 Gennaio 2026
Facebook Instagram RSS Telegram Twitter WhatsApp Youtube
HomeGenovaCronacaGenova, ruba in un'agenzia immobiliare e su alcune auto in sosta: arrestato
Notizie LiguriaGenovaCronacaQuinto

Genova, ruba in un’agenzia immobiliare e su alcune auto in sosta: arrestato

Redazione Liguria
0

auto Polizia notteGenova – Un uomo di 45 anni è stato arrestato dalle forze dell’ordine a seguito di quanto accaduto la scorsa notte nel quartiere genovese di Quinto.
L’allarme è stato lanciato da alcuni residenti, i quali hanno notato il soggetto uscire da un’agenzia immobiliare con in mano qualcosa di sospetto e in seguito l’hanno notato mentre cercava di rubare su alcune auto in sosta.
Le forze dell’ordine sono giunte sul posto e si sono messe immediatamente alla ricerca dell’uomo, trovandolo poco più tardi mentre camminava lungo via Quarto.
Fermato, è stato trovato in possesso di uno smartphone appartenente all’agenzia dalla quale erano uscito. Il 45enne è risultato avere già precedenti di questo genere: è stato arrestato e dovrà rispondere dell’accusa di furto aggravato.
——————————————————————————————————
Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!
Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it
Seguici sulla pagina Facebook
Iscriviti al canale whatsapp
Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads
Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

SCELTO DALLA REDAZIONE

ARTICOLI POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

© Liguria Oggi 2026
ALTRE STORIE
casco operaio

Ex Ilva, incidente mortale a Taranto, vittima un operaio di 46...

Cronaca
Gaslini Genova vetrata colorata

Genova, è uscito dalla Rianimazione il bambino investito da un’ambulanza

Cronaca
Metropolitana Genova nuovo treno

Genova, quattro sere di chiusura della metropolitana: gli orari

Cronaca
salis saluto romano stronzi

Faccetta Nera al Winter Park, Salis ricorda Gaber: il saluto romano...

Cronaca