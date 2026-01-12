Genova, ruba in un’agenzia immobiliare e su alcune auto in sosta: arrestato

Genova – Un uomo di 45 anni è stato arrestato dalle forze dell’ordine a seguito di quanto accaduto la scorsa notte nel quartiere genovese di Quinto.

L’allarme è stato lanciato da alcuni residenti, i quali hanno notato il soggetto uscire da un’agenzia immobiliare con in mano qualcosa di sospetto e in seguito l’hanno notato mentre cercava di rubare su alcune auto in sosta.

Le forze dell’ordine sono giunte sul posto e si sono messe immediatamente alla ricerca dell’uomo, trovandolo poco più tardi mentre camminava lungo via Quarto.

Fermato, è stato trovato in possesso di uno smartphone appartenente all’agenzia dalla quale erano uscito. Il 45enne è risultato avere già precedenti di questo genere: è stato arrestato e dovrà rispondere dell’accusa di furto aggravato.

